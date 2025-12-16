Рейтинг@Mail.ru
Мемориал Александру Невскому хорошо виден со стороны НАТО, заявили в РВИО - РИА Новости, 16.12.2025
17:08 16.12.2025 (обновлено: 17:42 16.12.2025)
Мемориал Александру Невскому хорошо виден со стороны НАТО, заявили в РВИО
общество, псковская область, россия, гдовский район, александр невский, николай овсиенко, михаил мишустин, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Псковская область, Россия, Гдовский район, Александр Невский, Николай Овсиенко, Михаил Мишустин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСкульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
Скульптурная композиция Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Скульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" установили на берегу Чудского озера в Псковской области так, чтобы он был заметен с сопредельной натовской стороны как напоминание о провале попытки агрессии против Руси и предупреждение новых попыток, заявил соавтор создания мемориала, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручил премии правительства Российской Федерации 2025 года в области культуры. Премией за создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" (Псковская область, Гдовский район) отмечены члены РВИО Овсиенко и скульптор Виталий Шанов.
Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля
28 июля, 16:23
"Создавая этот мемориал, мы позаботились о том, чтобы он был достаточно заметен с натовского берега, чтобы они помнили, что они сюда уже ходили", - сказал Овсиенко в ответном слове.
Он добавил, что для тогдашних агрессоров "это плохо закончилось, повторять не надо", отметив, что этот мемориал - залог нерушимости Отечества.
"Это наши герои и продолжение героической истории Отечества сегодняшнего дня. Победа будет за нами", - подчеркнул он.
Мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" был открыт 11 сентября 2022 года на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией. В торжественной церемонии принимал участие президент России Владимир Путин.
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков
10 ноября, 15:34
Строительство мемориала в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента России от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона (Шевкунова).
Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны России и администрации Псковской области. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту Ледового побоища в 1242 году, находится мозаичное панно.
В центре композиции панно, выполненного в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. В мемориале увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде побежденными. Размер полотна в ширину — свыше семи метров, высота — более трех метров. В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу.
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
17 июля, 19:46
 
