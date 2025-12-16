Мемориал Александру Невскому хорошо виден со стороны НАТО, заявили в РВИО

Скульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области. Архивное фото

Скульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" установили на берегу Чудского озера в Псковской области так, чтобы он был заметен с сопредельной натовской стороны как напоминание о провале попытки агрессии против Руси и предупреждение новых попыток, заявил соавтор создания мемориала, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

"Создавая этот мемориал, мы позаботились о том, чтобы он был достаточно заметен с натовского берега, чтобы они помнили, что они сюда уже ходили", - сказал Овсиенко в ответном слове.

Он добавил, что для тогдашних агрессоров "это плохо закончилось, повторять не надо", отметив, что этот мемориал - залог нерушимости Отечества.

"Это наши герои и продолжение героической истории Отечества сегодняшнего дня. Победа будет за нами", - подчеркнул он.

Мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" был открыт 11 сентября 2022 года на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией . В торжественной церемонии принимал участие президент России Владимир Путин

Строительство мемориала в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента России от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона (Шевкунова).

Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны России и администрации Псковской области. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту Ледового побоища в 1242 году, находится мозаичное панно.