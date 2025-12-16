В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета

МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения частного самолета Cessna Citation III в районе Сан-Педро-Тотольтепек близ Международного аэропорта Толуки в центральной части Мексики, сообщила служба гражданской защиты штата Мехико.
"Речь идет о частном реактивном самолете Cessna Citation III, регистрационный номер XA-PRO, вылетевшем из Акапулько в направлении Толуки. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, зафиксировано шесть погибших", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Х.
На месте аварии работают пожарные, службы экстренной медицинской помощи, муниципальная полиция, полиция штата, а также центр неотложной помощи CRUM.
