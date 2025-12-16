Рейтинг@Mail.ru
В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета
02:18 16.12.2025
В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета
В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета - РИА Новости, 16.12.2025
В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения частного самолета Cessna Citation III в районе Сан-Педро-Тотольтепек близ Международного аэропорта... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
мексика
мехико (штат)
акапулько
мексика
мехико (штат)
акапулько
в мире, мексика, мехико (штат), акапулько
В мире, Мексика, Мехико (штат), Акапулько
В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета

В Мексике шесть человек погибли при крушении частного самолета Cessna

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб в Мексике
Сотрудники экстренных служб в Мексике - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения частного самолета Cessna Citation III в районе Сан-Педро-Тотольтепек близ Международного аэропорта Толуки в центральной части Мексики, сообщила служба гражданской защиты штата Мехико.
"Речь идет о частном реактивном самолете Cessna Citation III, регистрационный номер XA-PRO, вылетевшем из Акапулько в направлении Толуки. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, зафиксировано шесть погибших", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Х.
На месте аварии работают пожарные, службы экстренной медицинской помощи, муниципальная полиция, полиция штата, а также центр неотложной помощи CRUM.
Крушение легкомоторного самолета на трассе в итальянской провинции Брешиа - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
23 июля, 17:01
 
