В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка

МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Потасовка между представительницами правящей партии Morena и оппозиционной PAN Потасовка между представительницами правящей партии Morena и оппозиционной PAN произошла во время заседания конгресса Мехико, заседание депутатов и его трансляцию приостанавливали для урегулирования конфликта.

Инцидент произошел в ходе обсуждения реформы, связанной с преобразованием городского органа по вопросам прозрачности и доступа к информации InfoCDMX. Представители PAN заняли трибуну в знак протеста против инициативы, после чего при попытке продолжить заседание между депутатами двух фракций началась толкотня, сопровождавшаяся криками и ударами.

По данным местных СМИ, депутату оппозиционной PAN Клаудии Перес, которая занимала трибуну, потребовалась после стычки медицинская помощь. Она в связи с этим "подумывает о том, чтобы подать уголовную жалобу".

"Права депутата Клаудии гарантированы, она может инициировать те юридические процедуры, которые сочтет необходимыми. Наши коллеги-депутаты также сделают то же самое", - заявила в интервью Telediario координатор фракции Morena Сочитль Браво, комментируя инцидент.