В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка - РИА Новости, 16.12.2025
06:42 16.12.2025
В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка
В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка - РИА Новости, 16.12.2025
В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка
Потасовка между представительницами правящей партии Morena и оппозиционной PAN произошла во время заседания конгресса Мехико, заседание депутатов и его... РИА Новости, 16.12.2025
В Мехико во время заседания конгресса произошла потасовка

В конгрессе Мехико подрались представительницы правящей партии и оппозиции

МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Потасовка между представительницами правящей партии Morena и оппозиционной PAN произошла во время заседания конгресса Мехико, заседание депутатов и его трансляцию приостанавливали для урегулирования конфликта.
Инцидент произошел в ходе обсуждения реформы, связанной с преобразованием городского органа по вопросам прозрачности и доступа к информации InfoCDMX. Представители PAN заняли трибуну в знак протеста против инициативы, после чего при попытке продолжить заседание между депутатами двух фракций началась толкотня, сопровождавшаяся криками и ударами.
По данным местных СМИ, депутату оппозиционной PAN Клаудии Перес, которая занимала трибуну, потребовалась после стычки медицинская помощь. Она в связи с этим "подумывает о том, чтобы подать уголовную жалобу".
"Права депутата Клаудии гарантированы, она может инициировать те юридические процедуры, которые сочтет необходимыми. Наши коллеги-депутаты также сделают то же самое", - заявила в интервью Telediario координатор фракции Morena Сочитль Браво, комментируя инцидент.
После конфликта заседание было прервано, а затем продолжено в альтернативном помещении без участия части оппозиции. В результате большинство, представленное Morena, одобрило реформу. В правящей партии заявили, что речь идет не о ликвидации InfoCDMX, а о его институциональной трансформации с сохранением функций по обеспечению доступа к информации и защите персональных данных.
