Маск начал финансировать предвыборные кампании республиканцев, пишет Axios

"Недавно миллиардер отправил крупные суммы, чтобы помочь республиканцам победить на выборах в конгресс в следующем году, и дал понять, что даст еще больше в электоральном цикле 2026 года", - говорится в материале портала.

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".