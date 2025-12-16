Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
14:58 16.12.2025
Маск начал финансировать предвыборные кампании республиканцев, пишет Axios
Маск начал финансировать предвыборные кампании республиканцев, пишет Axios - РИА Новости, 16.12.2025
Маск начал финансировать предвыборные кампании республиканцев, пишет Axios
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск начал спонсировать предвыборные кампании Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в...
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
чарли кирк
сша
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, чарли кирк
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Чарли Кирк
Маск начал финансировать предвыборные кампании республиканцев, пишет Axios

Axios: Маск начал спонсировать кампании республиканцев к выборам в конгресс

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск начал спонсировать предвыборные кампании Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в 2026 году, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.
"Недавно миллиардер отправил крупные суммы, чтобы помочь республиканцам победить на выборах в конгресс в следующем году, и дал понять, что даст еще больше в электоральном цикле 2026 года", - говорится в материале портала.
Маск установил новый исторический рекорд по размеру состояния
Как отмечает Axios, конкретная сумма пожертвований будет раскрыта только в январе, когда будут опубликованы финансовые отчеты предвыборных кампаний. Портал напоминает, что пожертвованиям предшествовал ужин в ноябре, на котором присутствовал сам Маск, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие.
Кроме того, ссылаясь на источники, Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп больше не держит зла на Маска после их ссоры, отношения между ними улучшились, но никогда уже не будут такими близкими, как раньше.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
В конце сентября на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
Маск призвал распустить ЕС и вернуть власть народу
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампЧарли Кирк
 
 
