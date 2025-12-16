Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV

ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Французская феминистская ассоциация "Истеричные вязальщицы" (Tricoteuses hystériques) подала жалобу на первую леди страны и жену президента Эмммануэля Макрона Брижит из-за ее оскорблений в адрес феминисток, сорвавших выступление комика Ари Абитана, передает во вторник телеканал Французская феминистская ассоциация "Истеричные вязальщицы" (Tricoteuses hystériques) подала жалобу на первую леди страны и жену президента Эмммануэля Макрона Брижит из-за ее оскорблений в адрес феминисток, сорвавших выступление комика Ари Абитана, передает во вторник телеканал BFMTV

Феминистки группы #NousToutes прервали 6 декабря выступление актера-комика в парижском кабаре "Фоли-Бержер". Они обвиняют Абитана в совершении сексуального насилия над женщинами, поскольку в 2021 году актер был обвинен в изнасиловании, хотя два года спустя дело было закрыто из-за отсутствия улик. На видео, появившемся в сети 9 декабря было видно, как Брижит Макрон общается с Абитаном перед началом его нового выступления и заверяет того в том, что если в зале есть "гадкие стервы", как она назвала активисток движения за права женщин, то она и другие зрители их выгонят.

« "Феминистская ассоциация Tricoteuses hystériques объявила во вторник... о подаче жалобы против Брижит Макрон из-за того, что она назвала активисток, прервавших выступление комика... Абитана... "гадкими стервами", - говорится в сообщении.

Жалоба против супруги Макрона подана от имени 343 женщин и ассоциаций, которые заявили о том, что высказывания Макрон задели их. Центральными заявителями являются сама ассоциация Tricoteuses hystériques и ее глава Вигдис Морис Эррера, а дополнительными - феминистские организации 3égales3 и MeTooMedia. Число истцов также является символическим и политическим выбором, поскольку является отсылкой к "Манифесту 343" 1971 года, подписанному 343 женщинами, которые боролись за декриминализацию абортов, сообщает телеканал со ссылкой на заявление ассоциаций.

Ранее жена Макрона в интервью изданию Brut заявила, что сожалеет, если ее слова задели женщин, пострадавших от сексуального насилия. Она добавила, что ее слова были личными и предназначались для четырех людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон при этом отказалась извиняться перед феминистками, подчеркнув, что остается самой собой несмотря на статус супруги президента и может себе позволить не совсем корректное поведение в частной жизни.

"В любом случае, я думаю, что у нас есть право говорить и право думать. Я не всегда жена президента, у меня тоже есть личная жизнь", - сказала она.