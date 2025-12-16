Рейтинг@Mail.ru
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV - РИА Новости, 16.12.2025
16:53 16.12.2025
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV - РИА Новости, 16.12.2025
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV
Французская феминистская ассоциация "Истеричные вязальщицы" (Tricoteuses hystériques) подала жалобу на первую леди страны и жену президента Эмммануэля Макрона... РИА Новости, 16.12.2025
франция, брижит макрон, в мире
Франция, Брижит Макрон, В мире
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV

BFMTV: "Истеричные вязальщицы" пожаловались на Брижит Макрон из-за оскорблений

Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон
Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Claude Paris
Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Французская феминистская ассоциация "Истеричные вязальщицы" (Tricoteuses hystériques) подала жалобу на первую леди страны и жену президента Эмммануэля Макрона Брижит из-за ее оскорблений в адрес феминисток, сорвавших выступление комика Ари Абитана, передает во вторник телеканал BFMTV.
Феминистки группы #NousToutes прервали 6 декабря выступление актера-комика в парижском кабаре "Фоли-Бержер". Они обвиняют Абитана в совершении сексуального насилия над женщинами, поскольку в 2021 году актер был обвинен в изнасиловании, хотя два года спустя дело было закрыто из-за отсутствия улик. На видео, появившемся в сети 9 декабря было видно, как Брижит Макрон общается с Абитаном перед началом его нового выступления и заверяет того в том, что если в зале есть "гадкие стервы", как она назвала активисток движения за права женщин, то она и другие зрители их выгонят.
Брижит Макрон нецензурно высказалась о феминистках - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
9 декабря, 11:56
«
"Феминистская ассоциация Tricoteuses hystériques объявила во вторник... о подаче жалобы против Брижит Макрон из-за того, что она назвала активисток, прервавших выступление комика... Абитана... "гадкими стервами", - говорится в сообщении.
Жалоба против супруги Макрона подана от имени 343 женщин и ассоциаций, которые заявили о том, что высказывания Макрон задели их. Центральными заявителями являются сама ассоциация Tricoteuses hystériques и ее глава Вигдис Морис Эррера, а дополнительными - феминистские организации 3égales3 и MeTooMedia. Число истцов также является символическим и политическим выбором, поскольку является отсылкой к "Манифесту 343" 1971 года, подписанному 343 женщинами, которые боролись за декриминализацию абортов, сообщает телеканал со ссылкой на заявление ассоциаций.
Ранее жена Макрона в интервью изданию Brut заявила, что сожалеет, если ее слова задели женщин, пострадавших от сексуального насилия. Она добавила, что ее слова были личными и предназначались для четырех людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон при этом отказалась извиняться перед феминистками, подчеркнув, что остается самой собой несмотря на статус супруги президента и может себе позволить не совсем корректное поведение в частной жизни.
"В любом случае, я думаю, что у нас есть право говорить и право думать. Я не всегда жена президента, у меня тоже есть личная жизнь", - сказала она.
На прошлой неделе официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Париже десять человек будут судить за кибертравлю Брижит Макрон
25 октября, 19:18
 
