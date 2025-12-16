Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках

"Я сожалею, если обидела пострадавших женщин - именно о них я думаю, и только о них", - заявила первая леди в интервью изданию Brut.

Она добавила, что ее слова были личными и предназначались для четырех людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон подчеркнула, что остается самой собой несмотря на статус супруги президента и может себе позволить не совсем корректное поведение в частной жизни.