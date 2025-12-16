https://ria.ru/20251216/makron-2062271837.html
Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках
Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, назвавшая "гадкими стервами" активисток движения за права женщин, которые сорвали выступление комика Ари Абитана, заявила
, что сожалеет, если ее слова задели женщин, пострадавших от сексуального насилия.
Агентство Франс Пресс в прошлый вторник передавало, что первая леди Франции
назвала активисток движения за права женщин, сорвавших 6 декабря выступление комика Абиттана, "гадкими стервами". В 2021 году мужчину обвинили в изнасиловании, но через три года дело закрыли из-за отсутствия улик.
"Я сожалею, если обидела пострадавших женщин - именно о них я думаю, и только о них", - заявила первая леди в интервью изданию Brut.
Она добавила, что ее слова были личными и предназначались для четырех людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон подчеркнула, что остается самой собой несмотря на статус супруги президента и может себе позволить не совсем корректное поведение в частной жизни.
На прошлой неделе официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.