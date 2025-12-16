Рейтинг@Mail.ru
Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках
03:58 16.12.2025 (обновлено: 04:03 16.12.2025)
Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках
Жена Макрона сожалеет, если задела жертв насилия словами о феминистках

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, назвавшая "гадкими стервами" активисток движения за права женщин, которые сорвали выступление комика Ари Абитана, заявила, что сожалеет, если ее слова задели женщин, пострадавших от сексуального насилия.
Агентство Франс Пресс в прошлый вторник передавало, что первая леди Франции назвала активисток движения за права женщин, сорвавших 6 декабря выступление комика Абиттана, "гадкими стервами". В 2021 году мужчину обвинили в изнасиловании, но через три года дело закрыли из-за отсутствия улик.
"Я сожалею, если обидела пострадавших женщин - именно о них я думаю, и только о них", - заявила первая леди в интервью изданию Brut.
Она добавила, что ее слова были личными и предназначались для четырех людей, находившихся рядом с ней в тот момент. Макрон подчеркнула, что остается самой собой несмотря на статус супруги президента и может себе позволить не совсем корректное поведение в частной жизни.
На прошлой неделе официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.
