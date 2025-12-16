https://ria.ru/20251216/makh-2062390279.html
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:51:00+03:00
2025-12-16T14:51:00+03:00
2025-12-16T15:19:00+03:00
жкх
россия
владимир кошелев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_cfe7a3e77f6d43735f2e50baeb26d336.jpg
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060110818.html
https://realty.ria.ru/20251114/gosduma-2054985962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_95:0:2500:1804_1920x0_80_0_0_394a022a8af897c9cc0a02e2681e808e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, владимир кошелев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф, мессенджер max
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ, Мессенджер Max
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
ГД приняла закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в мессенджере Мах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере Mах в порядке, установленном Минстроем России.
Принятым законом устанавливается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО обязаны взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты в мессенджере Mах. Отмечается, что порядок такого взаимодействия установит Минстрой России
.
Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников помещений в МКД об избрании членов совета МКД оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета МКД. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.
Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений в МКД вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета МКД.
Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.
Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы
по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев
, с помощью чата Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск "завладения данными", в том числе персональными.
«
"В сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями МКД и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД. Если люди увидят, что через домовой чат в Мах действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу коммуникации и популярность чатов вырастет", - заключил он.