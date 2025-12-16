Рейтинг@Mail.ru
14:51 16.12.2025 (обновлено: 15:19 16.12.2025)
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
жкх
россия
владимир кошелев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
мессенджер max
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ, Мессенджер Max
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере Mах в порядке, установленном Минстроем России.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Некоторые пользователи теперь могут войти на "Госуслуги" только через Max
5 декабря, 15:48
Принятым законом устанавливается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО обязаны взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты в мессенджере Mах. Отмечается, что порядок такого взаимодействия установит Минстрой России.
Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников помещений в МКД об избрании членов совета МКД оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета МКД. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.
Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений в МКД вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета МКД.
Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.
Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск "завладения данными", в том числе персональными.
"В сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями МКД и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД. Если люди увидят, что через домовой чат в Мах действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу коммуникации и популярность чатов вырастет", - заключил он.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Права и обязанности владельцев домовых чатов предложили прописать в законе
