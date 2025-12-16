https://ria.ru/20251216/maduro-2062272854.html
Мадуро предостерег Чили от преследования венесуэльских мигрантов
МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после президентских выборов в Чили предостерег новые власти страны от преследования венесуэльских мигрантов, призвал уважать их права, а соотечественников - возвращаться на родину.
"Осторожно: венесуэльцев нужно уважать. Не трогайте ни одного венесуэльца", - заявил Мадуро
, обращаясь к будущему руководству Чили
и комментируя предвыборные заявления о возможном ужесточении политики в отношении мигрантов.
По словам президента, венесуэльские граждане, проживающие в Чили, являются законопослушными людьми, которые работают, платят налоги и вносят вклад в экономику страны пребывания. Он подчеркнул, что любые формы стигматизации, преследования или угроз в адрес мигрантов недопустимы и противоречат международному праву.
Мадуро также заявил, что Каракас
внимательно следит за ситуацией вокруг венесуэльской диаспоры в Чили и будет использовать дипломатические и правовые механизмы для защиты ее интересов. В этой связи он сообщил, что поручил правительству подготовить специальный план юридической, дипломатической и организационной поддержки венесуэльских граждан, находящихся в Чили.
Одновременно президент вновь призвал венесуэльских мигрантов рассмотреть возможность возвращения на родину, отметив, что власти готовы обеспечить им помощь в рамках государственной программы "Возвращение на родину". По его словам, в Венесуэле
созданы условия для реинтеграции, занятости и социальной поддержки вернувшихся граждан.
На выборах президента Чили победил ультраправый кандидат Хоск Антонио Каст
. По итогам подсчета 99,33% голосов, он набрал 58,18%. Его оппонент - кандидат от левых сил Жанетт Хара
- признала поражение.
Касту удалось выиграть президентские выборы в Чили с третьей попытки. По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикального политика.
Четырехлетний срок его полномочий начнется 11 марта 2026 года.