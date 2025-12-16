Мадуро предостерег Чили от преследования венесуэльских мигрантов

МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после президентских выборов в Чили предостерег новые власти страны от преследования венесуэльских мигрантов, призвал уважать их права, а соотечественников - возвращаться на родину.

"Осторожно: венесуэльцев нужно уважать. Не трогайте ни одного венесуэльца", - заявил Мадуро , обращаясь к будущему руководству Чили и комментируя предвыборные заявления о возможном ужесточении политики в отношении мигрантов.

По словам президента, венесуэльские граждане, проживающие в Чили, являются законопослушными людьми, которые работают, платят налоги и вносят вклад в экономику страны пребывания. Он подчеркнул, что любые формы стигматизации, преследования или угроз в адрес мигрантов недопустимы и противоречат международному праву.

Мадуро также заявил, что Каракас внимательно следит за ситуацией вокруг венесуэльской диаспоры в Чили и будет использовать дипломатические и правовые механизмы для защиты ее интересов. В этой связи он сообщил, что поручил правительству подготовить специальный план юридической, дипломатической и организационной поддержки венесуэльских граждан, находящихся в Чили.

Одновременно президент вновь призвал венесуэльских мигрантов рассмотреть возможность возвращения на родину, отметив, что власти готовы обеспечить им помощь в рамках государственной программы "Возвращение на родину". По его словам, в Венесуэле созданы условия для реинтеграции, занятости и социальной поддержки вернувшихся граждан.

Касту удалось выиграть президентские выборы в Чили с третьей попытки. По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикального политика.