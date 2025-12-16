Рейтинг@Mail.ru
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
15:10 16.12.2025
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
Полина Лурье и её адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд РФ на рассмотрение жалобы, в которой они требуют признать законной сделку купли-продажи... РИА Новости, 16.12.2025
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полина Лурье и её адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд РФ на рассмотрение жалобы, в которой они требуют признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
В здание суда Лурье прошла в капюшоне.
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников
08:45
08:45
В ближайшее время начнется судебное заседание.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
14:53
14:53
 
