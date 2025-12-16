https://ria.ru/20251216/lure-2062395653.html
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
Полина Лурье и её адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд РФ на рассмотрение жалобы, в которой они требуют признать законной сделку купли-продажи... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:10:00+03:00
2025-12-16T15:10:00+03:00
2025-12-16T15:54:00+03:00
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_0:202:3281:2047_1920x0_80_0_0_b5e315fddc82ae175a74acd0602878f7.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062287259.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062391009.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_5f4d0a8230c8bf87850d6a04e9cdb1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Лурье приехала в Верховный суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
РИА Новости: Лурье и адвокат приехали на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полина Лурье и её адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд РФ на рассмотрение жалобы, в которой они требуют признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
В здание суда Лурье прошла в капюшоне.
В ближайшее время начнется судебное заседание.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной
, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.