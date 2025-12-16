Рейтинг@Mail.ru
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/lukoyl-2062465231.html
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters - РИА Новости, 16.12.2025
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
Компания из Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из основных претендентов на приобретение международных активов "Лукойла", сообщило агентство Reuters со... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:37:00+03:00
2025-12-16T18:37:00+03:00
экономика
саудовская аравия
сша
москва
exxon mobil
gunvor group
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20251210/neft-2061225471.html
https://ria.ru/20251211/zapad-2061497571.html
https://ria.ru/20251211/energetika-2061241362.html
саудовская аравия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, саудовская аравия, сша, москва, exxon mobil, gunvor group, лукойл
Экономика, Саудовская Аравия, США, Москва, Exxon Mobil, Gunvor Group, ЛУКОЙЛ
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters

Reuters: саудовский Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла"

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания из Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из основных претендентов на приобретение международных активов "Лукойла", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл" за счет использования своих тесных политических связей с Москвой и Вашингтоном", - пишет агентство.
Стенд Роснефти - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
10 декабря, 20:04
Как указывает агентство, гендиректор Midad Energy Абдулелах аль-Айбан является братом влиятельного советника по безопасности Саудовской Аравии, который в феврале принимал участие в мирных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии.
Международные активы "Лукойла" привлекли около дюжины инвесторов, отмечает Рейтер. В их число входят американские нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle.
По данным собеседников агентства, Midad Energy планирует сделать предложение о покупке активов за денежное вознаграждение, при этом средства будут храниться на счете до снятия санкций с российской компании. Один из источников также добавляет, что в сделке могут участвовать американские компании.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CNN: Запад признался в помощи Киеву с ударами по КТК в России
11 декабря, 18:41
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пока Россия воюет, от нее отщипывают куски
11 декабря, 08:00
 
ЭкономикаСаудовская АравияСШАМоскваExxon MobilGunvor GroupЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала