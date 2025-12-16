Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания из Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из основных претендентов на приобретение международных активов "Лукойла", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл" за счет использования своих тесных политических связей с Москвой и Вашингтоном", - пишет агентство.
Международные активы "Лукойла" привлекли около дюжины инвесторов, отмечает Рейтер. В их число входят американские нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle.
По данным собеседников агентства, Midad Energy планирует сделать предложение о покупке активов за денежное вознаграждение, при этом средства будут храниться на счете до снятия санкций с российской компании. Один из источников также добавляет, что в сделке могут участвовать американские компании.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
