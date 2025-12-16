Лукашенко отверг причастность Мадуро к наркотрафику из Венесуэлы

МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что не верит лидеру США Дональду Трампу, когда тот говорит об объемах наркотрафика из Венесуэлы, и отверг причастность к этому венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.
На вопрос о том, может ли Мадуро лично быть заинтересован в этом, Лукашенко заявил, что у него нет таких фактов, как и у США.
"У вас таких фактов нет, и у меня тоже. Не думаю, что это так. Мадуро - не наркоман, это я знаю точно", - добавил президент Белоруссии.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщала, что поток наркотиков, которые попадают в США из Венесуэлы, незначителен, несмотря на заявления американского президента о необходимости военных ударов для борьбы с наркотрафиком.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.