Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства - РИА Новости, 16.12.2025
01:54 16.12.2025
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
в мире
белоруссия
венесуэла
александр лукашенко
николас мадуро
в мире, белоруссия, венесуэла, александр лукашенко, николас мадуро
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Александр Лукашенко, Николас Мадуро
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро крепким мужиком и пошутил, что знает его с детства.
"Я его знаю, можно сказать, с детства. Он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", - сказал он в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого опубликовало агентство Белта.
