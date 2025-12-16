https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062263405.html
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро крепким мужиком и пошутил, что знает его с... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
белоруссия
венесуэла
александр лукашенко
николас мадуро
белоруссия
венесуэла
Лукашенко пошутил, что знает Мадуро с детства
Лукашенко назвал Мадуро крепким мужиком и пошутил, что знает его с детства