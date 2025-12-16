Лукашенко не видит проблемы в том, что США не признали выборы в Венесуэле

МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что не видит проблемы в том, что США не признали итоги выборов в Венесуэле, подчеркнув, что "венесуэльцы проводили выборы для своего народа", а не для американцев.

"То, что вы не признали выборы в Венесуэле , - да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев. Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя. И результаты их известны. Других результатов нет", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, отрывок которого опубликовало белорусское госагентство Белта.

"Вы что там, вместо центральной избирательной комиссии считали голоса? Нет. Да и не американцам считать голоса в Венесуэле", - продолжил белорусский президент.

В этой связи он напомнил о президентских выборах в США в 2020 году. "Помните, когда (Дональда) Трампа прокинули, как у нас говорят, на прошлых выборах. Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали… Стопроцентно фальсифицированы были ваши выборы, когда победил (Джо) Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали", - подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства также отметил, что США не признавали не только выборы в Венесуэле. "При Байдене вы нигде не признавали выборы", - сказал он.

Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года.

Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.