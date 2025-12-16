Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что поддерживает Трампа в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 16.12.2025
01:22 16.12.2025
Лукашенко заявил, что поддерживает Трампа в борьбе с наркотиками
Лукашенко заявил, что поддерживает Трампа в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что поддерживает Трампа в борьбе с наркотиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает президента США Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
мирный план сша по украине
белоруссия
сша
2025
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко заявил, что поддерживает Трампа в борьбе с наркотиками

Лукашенко поддержал Трампа в борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает президента США Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками, но нужны совместные меры борьбы.
"Александр Лукашенко поддерживает США и лично президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками", - сообщило агентство Белта, рассказывая об интервью Лукашенко американскому телеканалу Newsmax TV.
"В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему", - цитирует Лукашенко Белта. Вместе с тем он указал на особый характер таких проблем и невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов.
«
"Это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь", - заявил Лукашенко.
Глава государства заметил, что наряду с торговлей наркотиками есть и другие общемировые проблемы, в числе которых торговля людьми, проституция, незаконный оборот оружия.
"Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы", - убежден глава Белоруссии.
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
