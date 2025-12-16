Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от наркотрафика

МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать от наркотрафика Европу, которая в настоящее время душит Белоруссию.
"Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками - мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?" - приводит агентство Белта слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.