Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от наркотрафика
01:20 16.12.2025
Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от наркотрафика
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать от наркотрафика Европу, которая в настоящее время душит Белоруссию. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
европа
белоруссия
сша
александр лукашенко
в мире, европа, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать от наркотрафика Европу, которая в настоящее время душит Белоруссию.
"Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками - мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?" - приводит агентство Белта слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
МИД Белоруссии рассказал о попытках найти отклик у европейского общества
16 марта, 23:14
 
В мире, Европа, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
 
 
