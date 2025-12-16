Рейтинг@Mail.ru
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062258266.html
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2025
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко
Военная агрессия против Венесуэлы обернется для США вторым Вьетнамом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:06:00+03:00
2025-12-16T01:06:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
вьетнам
александр лукашенко
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062257548.html
сша
белоруссия
вьетнам
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, вьетнам, александр лукашенко, венесуэла
В мире, США, Белоруссия, Вьетнам, Александр Лукашенко, Венесуэла
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко

Лукашенко: агрессия против Венесуэлы обернется для США вторым Вьетнамом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Военная агрессия против Венесуэлы обернется для США вторым Вьетнамом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем... Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу (спецпосланнику США по Белоруссии - ред.) об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
01:00
 
В миреСШАБелоруссияВьетнамАлександр ЛукашенкоВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала