https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062258266.html
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2025
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко
Военная агрессия против Венесуэлы обернется для США вторым Вьетнамом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:06:00+03:00
2025-12-16T01:06:00+03:00
2025-12-16T01:06:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
вьетнам
александр лукашенко
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062257548.html
сша
белоруссия
вьетнам
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, вьетнам, александр лукашенко, венесуэла
В мире, США, Белоруссия, Вьетнам, Александр Лукашенко, Венесуэла
Война с Венесуэлой обернется для США вторым Вьетнамом, заявил Лукашенко
Лукашенко: агрессия против Венесуэлы обернется для США вторым Вьетнамом