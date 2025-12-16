https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062257548.html
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2025
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США, начав войну против Венесуэлы, объединят всех венесуэльцев вокруг президента страны Николаса Мадуро. РИА Новости, 16.12.2025
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
Лукашенко считает, что США, начав войну, объединят венесуэльцев вокруг Мадуро