США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
01:00 16.12.2025
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США, начав войну против Венесуэлы, объединят всех венесуэльцев вокруг президента страны Николаса Мадуро. РИА Новости, 16.12.2025
США объединят всех венесуэльцев вокруг Мадуро, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США, начав войну против Венесуэлы, объединят всех венесуэльцев вокруг президента страны Николаса Мадуро.
"Да там, как в Америке, - 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро (американцы этого не хотят, наверное, и (президент США Дональд - ред.) Трамп тоже), то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко рассказал, в каком случае возможна эскалация конфликта на Украине
13 декабря, 21:05
 
