Лукашенко не верит в причастность Мадуро к наркотрафику - РИА Новости, 16.12.2025
00:57 16.12.2025
Лукашенко не верит в причастность Мадуро к наркотрафику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы и не верит в... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
белоруссия
венесуэла
сша
александр лукашенко
николас мадуро
белоруссия
венесуэла
сша
в мире, белоруссия, венесуэла, сша, александр лукашенко, николас мадуро
В мире, Белоруссия, Венесуэла, США, Александр Лукашенко, Николас Мадуро
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сомневается в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы и не верит в причастность к нему президента страны Николаса Мадуро.
"У вас таких фактов нет, и у меня тоже. Я не думаю, что это так", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком
В миреБелоруссияВенесуэлаСШААлександр ЛукашенкоНиколас Мадуро
 
 
