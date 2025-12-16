Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что никогда не говорил с Мадуро об убежище в Белоруссии - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 16.12.2025 (обновлено: 00:48 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062256924.html
Лукашенко заявил, что никогда не говорил с Мадуро об убежище в Белоруссии
Лукашенко заявил, что никогда не говорил с Мадуро об убежище в Белоруссии - РИА Новости, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что никогда не говорил с Мадуро об убежище в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что никогда не говорил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о возможном предоставлении ему убежища в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:47:00+03:00
2025-12-16T00:48:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
сша
николас мадуро
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062255249.html
белоруссия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8407cc5496a9d7b41d2601707c37b593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, венесуэла, сша, николас мадуро, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что никогда не говорил с Мадуро об убежище в Белоруссии

Лукашенко заявил, что не говорил с Мадуро о предоставлении убежища в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что никогда не говорил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о возможном предоставлении ему убежища в Белоруссии.
"Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи... Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком
00:32
 
В миреБелоруссияВенесуэлаСШАНиколас МадуроАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала