Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 16.12.2025 (обновлено: 00:56 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062256784.html
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты - РИА Новости, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты
Если президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелает в случае отставки с поста приехать в Белоруссию, двери для него открыты, заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:46:00+03:00
2025-12-16T00:56:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
сша
николас мадуро
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062255249.html
белоруссия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, венесуэла, сша, николас мадуро, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты

Лукашенко: если Мадуро захочет приехать в Белоруссию, двери открыты

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Если президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелает в случае отставки с поста приехать в Белоруссию, двери для него открыты, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Вместе с тем Лукашенко отметил, что у него никогда не было подобных разговоров с венесуэльским лидером, поскольку тот не такой человек, который "все бросит и уйдет, убежит". Глава республики назвал Мадуро стойким, приверженным идеям "чавизма" лидером, человеком с сильным характером.
"Это как (Бывший лидер Венесуэлы Уго — Прим. Ред.) Чавес – он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", — заключил Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком
00:32
 
В миреБелоруссияВенесуэлаСШАНиколас МадуроАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала