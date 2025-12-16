https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062256784.html
Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты
МИНСК, 16 дек - РИА Новости.
Если президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелает в случае отставки с поста приехать в Белоруссию, двери для него открыты, заявил
белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Мадуро
не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь
– двери для него здесь открыты", - сказал Лукашенко
в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Вместе с тем Лукашенко отметил, что у него никогда не было подобных разговоров с венесуэльским лидером, поскольку тот не такой человек, который "все бросит и уйдет, убежит". Глава республики назвал Мадуро стойким, приверженным идеям "чавизма" лидером, человеком с сильным характером.
"Это как (Бывший лидер Венесуэлы Уго — Прим. Ред.) Чавес – он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", — заключил Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США
по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске
12 и 13 декабря.