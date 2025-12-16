Лукашенко заявил, что двери для Мадуро в Белоруссии открыты

Вместе с тем Лукашенко отметил, что у него никогда не было подобных разговоров с венесуэльским лидером, поскольку тот не такой человек, который "все бросит и уйдет, убежит". Глава республики назвал Мадуро стойким, приверженным идеям "чавизма" лидером, человеком с сильным характером.