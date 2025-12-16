МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит интерес США к Венесуэле, но все вопросы можно решить мирным путем.
"Пока ничего не происходит, но я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю (президента США Дональда) Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.