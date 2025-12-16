Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком

МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро - не тот человек, который все бросит и убежит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист". Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Лукашенко заметил, что знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Мадуро уедет в Белоруссию.
"Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", - подчеркнул глава государства.
