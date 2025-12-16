Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком - РИА Новости, 16.12.2025
00:32 16.12.2025
Лукашенко назвал Мадуро героическим мужиком
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - не тот человек, который все бросит и убежит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.12.2025
2025
МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро - не тот человек, который все бросит и убежит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист". Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
Лукашенко заметил, что знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Мадуро уедет в Белоруссию.
"Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", - подчеркнул глава государства.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
