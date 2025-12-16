https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062254963.html
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле - РИА Новости, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
Президент Белоруссии Алексанр Лукашенко заявил, что надеется в ближайшее время поговорить с американским лидером Дональдом Трампом о Венесуэле. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:29:00+03:00
2025-12-16T00:29:00+03:00
2025-12-16T00:29:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
белоруссия
венесуэла
сша
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
Лукашенко надеется в ближайшее время поговорить с Трампом о Венесуэле