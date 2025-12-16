Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов
00:54 16.12.2025
В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов
В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов - РИА Новости, 16.12.2025
В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов
Следует ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов, а также установить обязательную маркировку РИА Новости, 16.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московская городская дума, лдпр
В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов

РИА Новости: Воропаева предложила штрафовать за пропаганду домашних родов

© iStock.com / fizkesБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© iStock.com / fizkes
Беременная женщина . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следует ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов, а также установить обязательную маркировку таких материалов как опасных для жизни, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
"Гибель новорожденного в Москве - это не просто чудовищный случай. Это системный провал. Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах. В связи со сложившейся ситуацией предлагаю ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов и распространение инструкций по запланированным домашним родам; ввести обязательную маркировку таких материалов как опасных для жизни", - сказала Воропаева.
По ее словам, в России нет прямого запрета на домашние роды, но закон не предусматривает участия в них медицинских работников. "По умолчанию" акушерка может законно принимать роды только в больнице и с ее ведома. Кроме того, медперсонал, согласившийся на домашние роды, рискует уголовным преследованием, та же ответственность может грозить и роженице, если ее действия приведут к гибели ребенка.
"Эту сферу пора урегулировать, чтобы защитить обе жизни - матери и младенца. Сегодня у Роскомнадзора нет четких оснований блокировать сайты и каналы, пропагандирующие домашние роды. При этом в интернете - масса предложений курсов от 10 до 300 тысяч рублей по "обучению" домашним родам через видео и чат-боты. Ответственность за результат никто не несет", - добавила она.
Воропаева отметила, что только в роддоме есть квалифицированная оперативная помощь, то есть безопасность.
"Организаторы курсов медицинских лицензий на сайтах не размещают. Кто они? Судя по открытой информации, психологи, специалисты по мантрам и телесным практикам, а ещё - "домашние акушерки". Ключевой вопрос: если участие медперсонала в домашних родах запрещено, откуда в стране столько "домашних акушерок" и почему они открыто продвигают свои услуги? Для самостоятельной работы нужна лицензия, без которой прием родов на дому - административное правонарушение, а то и уголовное преступление", - подчеркнула она.
Политик добавила, что готова вынести предложения и обсудить пути решения проблемы в масштабах всей страны с коллегами из Госдумы, а также направить депутатские запросы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и МВД России для проверки законности деятельности домашних акушерок, выработки единой правовой позиции и механизмов пресечения этой опасной тенденции.
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московская городская дума, ЛДПР
 
 
