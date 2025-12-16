В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следует ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов, а также установить обязательную маркировку таких материалов как опасных для жизни, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

"Организаторы курсов медицинских лицензий на сайтах не размещают. Кто они? Судя по открытой информации, психологи, специалисты по мантрам и телесным практикам, а ещё - "домашние акушерки". Ключевой вопрос: если участие медперсонала в домашних родах запрещено, откуда в стране столько "домашних акушерок" и почему они открыто продвигают свои услуги? Для самостоятельной работы нужна лицензия, без которой прием родов на дому - административное правонарушение, а то и уголовное преступление", - подчеркнула она.