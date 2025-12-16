https://ria.ru/20251216/lavrov-2062353834.html
Россию ждут в Африке, заявил Лавров
Россию ждут в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 16.12.2025
Россию ждут в Африке, заявил Лавров
Россию ждут в Африке, о чем российским дипломатам регулярно напоминают друзья с континента, поэтому важно оправдать их ожидания, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.12.2025
Россию ждут в Африке, заявил Лавров
Лавров: Россию ждут в Африке, надо оправдать ожидания друзей с континента