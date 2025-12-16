Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о темах министерской конференции в Каире
12:17 16.12.2025
Лавров рассказал о темах министерской конференции в Каире
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящем проведении второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка 19-20 декабря в Каире, заявил, что... РИА Новости, 16.12.2025
Лавров рассказал о темах министерской конференции в Каире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящем проведении второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка 19-20 декабря в Каире, заявил, что там же будет обсуждаться подготовка третьего саммита Россия-Африка, который планируется провести в 2026 году.
"Буквально через три дня в Каире, столице Египта, пройдет вторая министерская конференция между Россией и Африканскими партнерами, обсудим промежуточные итоги реализации совместного плана действий. Особое внимание уделим подготовке третьего саммита Россия-Африка, который планируется провести в 2026 году", - сказал Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
