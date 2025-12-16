https://ria.ru/20251216/lavrov-2062342859.html
Лавров заявил о поощрении интереса регионов к сотрудничеству с Африкой
Лавров заявил о поощрении интереса регионов к сотрудничеству с Африкой
МИД РФ будет поощрять интерес регионов России к сотрудничеству с африканскими странами и подключит посольства к этой работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2025
Лавров заявил о поощрении интереса регионов к сотрудничеству с Африкой
