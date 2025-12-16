Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 16.12.2025 (обновлено: 12:24 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/lavrov-2062339848.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы - РИА Новости, 16.12.2025
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
Обмен мнениями по спровоцированному Западом кризису вокруг иранской ядерной программы предусмотрен на встрече глав МИД РФ и Ирана, сообщили в российском... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:11:00+03:00
2025-12-16T12:24:00+03:00
россия
иран
в мире
аббас аракчи
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029205923_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_6ffb4b852620e0f43ffa3d9b390f8d77.jpg
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062244203.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029205923_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_0e6e8f99e795ec503ac2c631addc5645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, в мире, аббас аракчи, сергей лавров
Россия, Иран, В мире, Аббас Аракчи, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы

Лавров и глава МИД Ирана планируют обсудить кризис иранской ядерной программы

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обмен мнениями по спровоцированному Западом кризису вокруг иранской ядерной программы предусмотрен на встрече глав МИД РФ и Ирана, сообщили в российском дипведомстве.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
"Предусмотрен обмен мнениями по ключевым международным темам, в числе которых спровоцированная Западом кризисная ситуация вокруг иранской ядерной программы, чреватая негативными последствиями для стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал обвинения в недостаточной поддержке Ирана
Вчера, 22:32
 
РоссияИранВ миреАббас АракчиСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала