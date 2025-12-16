https://ria.ru/20251216/lavrov-2062339848.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
Обмен мнениями по спровоцированному Западом кризису вокруг иранской ядерной программы предусмотрен на встрече глав МИД РФ и Ирана, сообщили в российском... РИА Новости, 16.12.2025
россия
иран
в мире
аббас аракчи
сергей лавров
россия
иран
