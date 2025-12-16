https://ria.ru/20251216/lavrov-2062339209.html
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России - РИА Новости, 16.12.2025
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
Африканское направление является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2025
россия
африка
сергей лавров
россия, африка, сергей лавров
Россия, Африка, Сергей Лавров
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
Лавров назвал африканское направление одним из геополитических приоритетов РФ