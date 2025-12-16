Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
12:10 16.12.2025 (обновлено: 12:18 16.12.2025)
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
россия, африка, сергей лавров
Россия, Африка, Сергей Лавров
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Африканское направление является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это направление носит для нас, безусловно, стратегический характер, это один из наших ключевых внешнеполитических приоритетов, и не только потому, что Африка, как говорят, континент будущего", - сказал он на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ.
По словам министра, Африка становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике, экономике и финансах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
