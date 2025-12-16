Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики - РИА Новости, 16.12.2025
12:06 16.12.2025 (обновлено: 12:28 16.12.2025)
Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики
Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики - РИА Новости, 16.12.2025
Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудят вопросы региональной проблематики, в том числе ситуацию на... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
афганистан
иран
россия
ближний восток
сергей лавров
аббас аракчи
госдума рф
афганистан
иран
россия
ближний восток
в мире, афганистан, иран, россия, ближний восток, сергей лавров, аббас аракчи, госдума рф
В мире, Афганистан, Иран, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Госдума РФ
Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики

Лавров и глава МИД Ирана обсудят актуальные вопросы региональной проблематики

© Фото : Мария Захарова/TelegarmМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegarm
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудят вопросы региональной проблематики, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Каспии и в Афганистане, сообщает МИД РФ.
"Запланирована также "сверка часов" по наиболее актуальной региональной проблематике, в том числе обстановке на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Каспии и в Афганистане. Россию и Иран объединяет общий взгляд на большинство глобальных проблем, приверженность построению подлинно демократического и справедливого миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Как сообщило иранское диппредставительство, глава МИД Ирана уже прибыл в российскую столицу. В Москве, как отмечал в комментарии РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, во вторник у Аракчи запланирована встреча с депутатами Госдумы РФ, а в среду он встретится с российским коллегой Лавровым. В числе тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
12:11
 
В миреАфганистанИранРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровАббас АракчиГосдума РФ
 
 
