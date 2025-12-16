Лавров и глава МИД Ирана обсудят вопросы региональной проблематики

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудят вопросы региональной проблематики, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Каспии и в Афганистане, сообщает МИД РФ.
"Запланирована также "сверка часов" по наиболее актуальной региональной проблематике, в том числе обстановке на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Каспии и в Афганистане. Россию и Иран объединяет общий взгляд на большинство глобальных проблем, приверженность построению подлинно демократического и справедливого миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Как сообщило иранское диппредставительство, глава МИД Ирана уже прибыл в российскую столицу. В Москве, как отмечал в комментарии РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, во вторник у Аракчи запланирована встреча с депутатами Госдумы РФ, а в среду он встретится с российским коллегой Лавровым. В числе тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.