Лавров рассказал о переселенцах, разделяющих традиционные ценности

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о переселении в РФ граждан, разделяющих традиционные ценности, заявил, что сегодня уже достигнуты первые результаты в этом направлении, особенно в Калининградской, Псковской, Омской и Нижегородской областях, где создаются благоприятные условия для них.
"Сегодня можем констатировать, что достигнуты первые результаты (в этом направлении - ред.). Особо хотел бы отметить Калинградскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую области, там создаются устойчивые и благоприятные условия для привлечения и адаптации переселенцев, но это не значит, что в остальных регионах этот указ не привлек большого внимания, просто я выделил четыре субъекта федерации, которые наиболее активно этим занимаются", - сказал Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России.
Он отметил, что МИД плотно взаимодействует с МВД и Агентством стратегических инициатив и оказывает всем заинтересованным субъектам федерации информационную поддержку для выполнения указа президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".
"При содействии Россотрудничества организуются ознакомительные поездки в регионы групп журналистов, блогеров, которые затем распространяют информацию о существующих условиях. Рассчитываем на продолжение этой полезной и совместной межведомственной работы", - подчеркнул Лавров.
В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут временно жить в России без подтверждения владения русским языком.