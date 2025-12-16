Лавров рассказал о переселенцах, разделяющих традиционные ценности

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о переселении в РФ граждан, разделяющих традиционные ценности, заявил, что сегодня уже достигнуты первые результаты в этом направлении, особенно в Калининградской, Псковской, Омской и Нижегородской областях, где создаются благоприятные условия для них.