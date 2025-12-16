Лавров: попыток поменять состав Арктического совета в ущерб России не было

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Арктический совет не прекратил свою работу и никаких попыток поменять членский состав в ущерб интересам России не наблюдалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что есть определенные подвижки в работе этого важного органа. 12 мая 2025 года в гибридном формате на уровне старших должностных лиц состоялось 14-я сессия Арктического совета и в итоговом совместном заявлении отражён целый ряд принципиальных моментов для России, уточнил Лавров.