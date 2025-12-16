Лавров: попыток поменять состав Арктического совета в ущерб России не было

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Арктический совет не прекратил свою работу и никаких попыток поменять членский состав в ущерб интересам России не наблюдалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По сути единственным сохранившимся межправительственном форматом является Арктический совет. С марта 2022 года этот (арктический - ред.) совет находится в подмороженном состоянии, но, тем не менее, свою работу не прекратил и никаких попыток поменять членский совет в ущерб российским интересам не наблюдалось. Если у наших коллег и были какие-то поползновения, то они не обрели практические очертания", - сказал Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России.
Министр отметил, что есть определенные подвижки в работе этого важного органа. 12 мая 2025 года в гибридном формате на уровне старших должностных лиц состоялось 14-я сессия Арктического совета и в итоговом совместном заявлении отражён целый ряд принципиальных моментов для России, уточнил Лавров.
"Приверженность миру, стабильности и сотрудничеству в Арктике, целесообразность укрепления Арктического совета. Казалось бы, достаточно банальные вещи, но в нынешней обстановке, когда Запад, прямо скажем, остервенело пытается наказать Россию, нанести ей поражение и на поле боя, и в дипломатических баталиях, такие формулировки без добавления любых русофобских оценок, конечно, выглядят как достижение", - добавил глава МИД.
Ранее в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что Арктический совет, все члены которого, кроме России, теперь входят в НАТО, так и не вернулся к полноценной работе после 2022 года, хотя деятельность в этом формате и удается поддерживать.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2021 года председательство перешло к России. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.