Лавров: освоение высоких широт благотворно повлияет на жизнь регионов - РИА Новости, 16.12.2025
11:44 16.12.2025
Лавров: освоение высоких широт благотворно повлияет на жизнь регионов
Комплексное освоение высоких широт благотворно повлияет на жизнь регионов России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.12.2025
россия, урал, арктика, сергей лавров
Россия, Урал, Арктика, Сергей Лавров

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комплексное освоение высоких широт благотворно повлияет на жизнь регионов России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Очевидно, что комплексное освоение высоких широт силами федерального уровня, обустройства его транспортно-логистической инфраструктуры благотворно повлияет на жизнь наших регионов: Сибирь, Урал, северо-запад России получат прямой доступ к техническим портам. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора "Север-Юг", который является стратегическим в развитии большого евразийского партнерства", - сказал Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
РоссияУралАрктикаСергей Лавров
 
 
