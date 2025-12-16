Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 16.12.2025 (обновлено: 11:24 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/lavrov-2062316279.html
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье - РИА Новости, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:15:00+03:00
2025-12-16T11:24:00+03:00
политика
россия
арктика
сергей лавров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251214/arktika-2061624682.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, арктика, сергей лавров, москва
Политика, Россия, Арктика, Сергей Лавров, Москва
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье

Лавров: внешняя политика России в Заполярье сохранит многовекторный настрой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", - сказал министр на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики
14 декабря, 08:00
 
ПолитикаРоссияАрктикаСергей ЛавровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала