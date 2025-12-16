https://ria.ru/20251216/lavrov-2062316279.html
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье - РИА Новости, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных РИА Новости, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
