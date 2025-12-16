В Латвии запретили еще десять российских сайтов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к десяти российским сайтам, передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
"NEPLP принял решение ограничить доступ еще к десяти интернет-ресурсам... В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru и kubkprf.ru", - говорится в сообщении.
Утверждается, что распространяемый на этих интернет-ресурсах контент якобы противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности.
На прошлой неделе NEPLP принял решение запретить доступ еще к 12 российским сайтам из-за того, что они "формируют позитивное отношение к России".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
