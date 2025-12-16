Рейтинг@Mail.ru
В Латвии запретили еще десять российских сайтов - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/latvija-2062406946.html
В Латвии запретили еще десять российских сайтов
В Латвии запретили еще десять российских сайтов - РИА Новости, 16.12.2025
В Латвии запретили еще десять российских сайтов
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к десяти российским сайтам, передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:38:00+03:00
2025-12-16T15:38:00+03:00
в мире
латвия
россия
литва
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149724/86/1497248616_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7a1391eabf2591f661b0d9c140eeaae.jpg
https://ria.ru/20251010/reuters-2047602303.html
https://ria.ru/20251117/radio-2055518249.html
латвия
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149724/86/1497248616_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04b110b1df0ac74528cb03943303aec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, литва, сергей лавров, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Литва, Сергей Лавров, Евросоюз
В Латвии запретили еще десять российских сайтов

Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил доступ к еще 10 российским сайтам

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к десяти российским сайтам, передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
«
"NEPLP принял решение ограничить доступ еще к десяти интернет-ресурсам... В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru и kubkprf.ru", - говорится в сообщении.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России
10 октября, 18:48
Утверждается, что распространяемый на этих интернет-ресурсах контент якобы противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности.
На прошлой неделе NEPLP принял решение запретить доступ еще к 12 российским сайтам из-за того, что они "формируют позитивное отношение к России".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Радио Судного дня" в понедельник упомянуло Латвию
17 ноября, 16:42
 
В миреЛатвияРоссияЛитваСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала