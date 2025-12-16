Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру

Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру на Западе свидетельствуют о некультурности и невоспитанности тех, кто их инициирует, что вызывает сожаление, заявил в интервью РИА Новости прапраправнучатый племянник Петра Чайковского Денис фон Мекк.

"Я отношусь к подобным вещам с большим сожалением. На мой взгляд, они показывают невоспитанность и некультурность тех людей, которые принимают такие решения", - сказал фон Мекк.

Он отметил, что старается противостоять этому, продвигая проекты, связанные с русской культурой. Однако, по его словам, во многих странах практически нереально пробиться в государственные библиотеки, театры и образовательные учреждения.

"Но остаются другие варианты. Народная дипломатия тем и хороша, что благодаря личным связям в разных странах удается вести просветительскую деятельность, говорить о великой русской культуре и о положении дел в современной России", - добавил потомок Чайковского