Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру - РИА Новости, 16.12.2025
Культура
 
05:11 16.12.2025
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру - РИА Новости, 16.12.2025
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру
Попытки "отменить" русскую культуру на Западе свидетельствуют о некультурности и невоспитанности тех, кто их инициирует, что вызывает сожаление, заявил в... РИА Новости, 16.12.2025
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру

РИА Новости: Денис фон Мекк осудил попытки отменить русскую культуру

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру на Западе свидетельствуют о некультурности и невоспитанности тех, кто их инициирует, что вызывает сожаление, заявил в интервью РИА Новости прапраправнучатый племянник Петра Чайковского Денис фон Мекк.
"Я отношусь к подобным вещам с большим сожалением. На мой взгляд, они показывают невоспитанность и некультурность тех людей, которые принимают такие решения", - сказал фон Мекк.
Россия полностью испытала на себе "культуру отмены" Запада, заявил Яковенко
Он отметил, что старается противостоять этому, продвигая проекты, связанные с русской культурой. Однако, по его словам, во многих странах практически нереально пробиться в государственные библиотеки, театры и образовательные учреждения.
"Но остаются другие варианты. Народная дипломатия тем и хороша, что благодаря личным связям в разных странах удается вести просветительскую деятельность, говорить о великой русской культуре и о положении дел в современной России", - добавил потомок Чайковского.
По словам фон Мекка, за последние три года ему довелось выступить примерно в 30 городах в разных странах. В частности, в США, по его словам, с помощью совершенно разных категорий людей, как русскоязычных эмигрантов, так и американцев, удается проводить встречи с теми, кто интересуется русской культурой и рассказывать о ней.
Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру
КультураСШАПетр ЧайковскийКультураРоссия
 
 
