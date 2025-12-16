Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб

КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Задержанный за поджог подстанции в Новороссийском районе Краснодарского края мужчина признался, что действовал по заданию украинских служб, следует из кадров регионального УФСБ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

ЦОС ФСБ сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах десяти россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ, и склонили к совершению противоправных действий.

Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. Как рассказал задержанный на кадрах ведомства, с ним связался якобы "сотрудник правоохранительных органов", который велел ему поджечь трансформатор. Для этого он взял замешанную с бензином канистру, два молотка и монтировки.

"В Telegram мне предполагаемый, как я думал до этого, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор… Я подъехал на машине… Пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему", - рассказал задержанный на кадрах краевого УФСБ в распоряжении агентства.

"Осознаю, что это украинские службы", - сказал задержанный в ответ на соответствующий вопрос правоохранителей.