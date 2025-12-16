Рейтинг@Mail.ru
Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 16.12.2025
01:51 16.12.2025
Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб
Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 16.12.2025
Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб
Задержанный за поджог подстанции в Новороссийском районе Краснодарского края мужчина признался, что действовал по заданию украинских служб, следует из кадров... РИА Новости, 16.12.2025
краснодарский край
россия
Задержанный на Кубани поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб

Поджигатель подстанции на Кубани признался, что действовал по указке Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Задержанный за поджог подстанции в Новороссийском районе Краснодарского края мужчина признался, что действовал по заданию украинских служб, следует из кадров регионального УФСБ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ЦОС ФСБ сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах десяти россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ, и склонили к совершению противоправных действий.
Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. Как рассказал задержанный на кадрах ведомства, с ним связался якобы "сотрудник правоохранительных органов", который велел ему поджечь трансформатор. Для этого он взял замешанную с бензином канистру, два молотка и монтировки.
"В Telegram мне предполагаемый, как я думал до этого, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор… Я подъехал на машине… Пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему", - рассказал задержанный на кадрах краевого УФСБ в распоряжении агентства.
"Осознаю, что это украинские службы", - сказал задержанный в ответ на соответствующий вопрос правоохранителей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт).
