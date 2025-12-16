В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Имущество советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму, Имущество советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России , сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих на полуострове деньги, которые идут на "поддержку украинских нацистов".

"Перечень пополнился и имуществом гражданина Украины , предпринимателя и политика, народного депутата Украины II, III и IV созывов Игоря Франчука", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, с 2018 года Франчук постоянно проживает на территории Украины, является вице-президентом по развитию транспортной инфраструктуры и энергетики Всеукраинской общественной организации "Украинский союз промышленников и предпринимателей", а также советником вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Франчук занимает активную антироссийскую позицию и при этом — продолжает владеть в Крыму рядом активов, в том числе является учредителем компаний ООО "Лиласте", ООО "Крымская школа "Тескао", - подчеркнул глава парламента.