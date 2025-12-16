Рейтинг@Mail.ru
В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады - РИА Новости, 16.12.2025
09:47 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады
Имущество советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента...
В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады

В Крыму национализировали имущество советника вице-премьера Украины Франчука

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Имущество советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих на полуострове деньги, которые идут на "поддержку украинских нацистов".
"Перечень пополнился и имуществом гражданина Украины, предпринимателя и политика, народного депутата Украины II, III и IV созывов Игоря Франчука", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, с 2018 года Франчук постоянно проживает на территории Украины, является вице-президентом по развитию транспортной инфраструктуры и энергетики Всеукраинской общественной организации "Украинский союз промышленников и предпринимателей", а также советником вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
"Франчук занимает активную антироссийскую позицию и при этом — продолжает владеть в Крыму рядом активов, в том числе является учредителем компаний ООО "Лиласте", ООО "Крымская школа "Тескао", - подчеркнул глава парламента.
Кроме того, по его словам, также под национализацию попало имущество ПАО "Шахта имени А.Ф. Засядько" (Украина), основными акционерами которого является, в том числе, Фонд Государственного имущества Украины.
