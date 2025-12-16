В Крыму национализировали имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В Крыму национализировали имущество воюющих в рядах ВСУ граждан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Комиссией выявлено и имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в их числе - Новосельцевы Михаил Вадимович и Константин Вадимович, Ткаченко Егор Андреевич (проходил службу в бригаде "Холодный Яр" оперативного командования "Восток" – возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена), Бабич Евгений Николаевич (полковник, проходит военную службу в научно-исследовательском отделе боевого и технического обеспечения зенитно-ракетных войск, систем информационного обеспечения национального центра Харьковского национального университета воздушных сил вооруженных формирований Украины).
"Кроме того, национализировано имущество Присяжнюка Владимира Константиновича - пособника киевского режима, проводящего сборы средств и финансирующего украинские вооруженные формирования, возглавляющего и спонсирующего польский "правозащитный" фонд "Открытый диалог", - подчеркнул глава парламента.
