В Крыму национализировали имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 16.12.2025
09:45 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. В Крыму национализировали имущество воюющих в рядах ВСУ граждан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Комиссией выявлено и имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в их числе - Новосельцевы Михаил Вадимович и Константин Вадимович, Ткаченко Егор Андреевич (проходил службу в бригаде "Холодный Яр" оперативного командования "Восток" – возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена), Бабич Евгений Николаевич (полковник, проходит военную службу в научно-исследовательском отделе боевого и технического обеспечения зенитно-ракетных войск, систем информационного обеспечения национального центра Харьковского национального университета воздушных сил вооруженных формирований Украины).
"Кроме того, национализировано имущество Присяжнюка Владимира Константиновича - пособника киевского режима, проводящего сборы средств и финансирующего украинские вооруженные формирования, возглавляющего и спонсирующего польский "правозащитный" фонд "Открытый диалог", - подчеркнул глава парламента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО
14 декабря, 13:50
 
Республика КрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
