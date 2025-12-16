В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом ещё 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов", - написал Константинов в Telegram-канале.
По его словам, в Крыму продолжают выявлять юридических и физических лиц, враждебно настроенных к России и совершающих по отношению к ней недружественные действия, результат которой — национализация их имущества и имущества аффилированных с ними лиц.
"Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Российской Федерации и Республике Крым, не прекращается. Все выявленные факты будут тщательно проверены. Любая деятельность, направленная против нашей страны, будет пресечена", - подчеркнул Константинов.