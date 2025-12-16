В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России

"Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Российской Федерации и Республике Крым, не прекращается. Все выявленные факты будут тщательно проверены. Любая деятельность, направленная против нашей страны, будет пресечена", - подчеркнул Константинов.