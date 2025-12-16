Рейтинг@Mail.ru
В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/krym-2062293397.html
В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России
В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России - РИА Новости, 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России
Имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:45:00+03:00
2025-12-16T09:45:00+03:00
в мире
республика крым
россия
киев
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/01/1519090143_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0dae0330454e7433bd689ac5b5c456fa.jpg
/20251216/krym-2062293247.html
республика крым
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/01/1519090143_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_961d3f09ef51da2f0cc79307f15270c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, киев, владимир константинов
В мире, Республика Крым, Россия, Киев, Владимир Константинов
В Крыму национализировали имущество лиц, враждебно настроенных к России

В Крыму национализировали имущество 84 враждебно настроенных к России лиц

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийский триколор в Крыму
Российский триколор в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Российский триколор в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом ещё 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов", - написал Константинов в Telegram-канале.
По его словам, в Крыму продолжают выявлять юридических и физических лиц, враждебно настроенных к России и совершающих по отношению к ней недружественные действия, результат которой — национализация их имущества и имущества аффилированных с ними лиц.
"Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Российской Федерации и Республике Крым, не прекращается. Все выявленные факты будут тщательно проверены. Любая деятельность, направленная против нашей страны, будет пресечена", - подчеркнул Константинов.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество боксера Усика
09:43
 
В миреРеспублика КрымРоссияКиевВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала