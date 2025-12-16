В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги

НОВОСИБИРСК, 16 дек - РИА Новости. Пять человек, обвиняемых в похищении жителя Новосибирска и вымогательстве у него денег путем пыток, были заключены под стражу во вторник Первомайским районным судом города, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, 6 декабря обвиняемые похитили мужчину 2000 года рождения и заперли его в гараже. Как сообщили в пресс-службе, мужчину избили, молотком ему отбили пальцы на ноге, плоскогубцами сжали пальцы на руке и просверлили бедро шуруповертом. Обвиняемые требовали у жертвы 400 тысяч рублей.

"Постановлениями суда Рыбину, Бобрикову, Калугину, Вальгеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2026, обвиняемому Горяеву - до 8 февраля 2026. Постановления суда в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.