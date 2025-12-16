https://ria.ru/20251216/kriminal-2062389545.html
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги - РИА Новости, 16.12.2025
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги
Пять человек, обвиняемых в похищении жителя Новосибирска и вымогательстве у него денег путем пыток, были заключены под стражу во вторник Первомайским районным... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
новосибирск
россия
новосибирск
россия
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги
В Новосибирске суд арестовал пять человек, обвиняемых в пытках и вымогательстве
НОВОСИБИРСК, 16 дек - РИА Новости. Пять человек, обвиняемых в похищении жителя Новосибирска и вымогательстве у него денег путем пыток, были заключены под стражу во вторник Первомайским районным судом города, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, 6 декабря обвиняемые похитили мужчину 2000 года рождения и заперли его в гараже. Как сообщили в пресс-службе, мужчину избили, молотком ему отбили пальцы на ноге, плоскогубцами сжали пальцы на руке и просверлили бедро шуруповертом. Обвиняемые требовали у жертвы 400 тысяч рублей.
"Постановлениями суда Рыбину, Бобрикову, Калугину, Вальгеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2026, обвиняемому Горяеву - до 8 февраля 2026. Постановления суда в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, четыре человека обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека группой лиц с применением насилия), пунктами "а", "в" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), еще один мужчина обвиняется только в вымогательстве группой лиц с применением насилия.