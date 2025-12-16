Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062389545.html
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги - РИА Новости, 16.12.2025
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги
Пять человек, обвиняемых в похищении жителя Новосибирска и вымогательстве у него денег путем пыток, были заключены под стражу во вторник Первомайским районным... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:48:00+03:00
2025-12-16T14:48:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251126/vymogatelstvo-2057583324.html
https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059748314.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске мужчину пытали шуруповертом и вымогали у него деньги

В Новосибирске суд арестовал пять человек, обвиняемых в пытках и вымогательстве

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 16 дек - РИА Новости. Пять человек, обвиняемых в похищении жителя Новосибирска и вымогательстве у него денег путем пыток, были заключены под стражу во вторник Первомайским районным судом города, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, 6 декабря обвиняемые похитили мужчину 2000 года рождения и заперли его в гараже. Как сообщили в пресс-службе, мужчину избили, молотком ему отбили пальцы на ноге, плоскогубцами сжали пальцы на руке и просверлили бедро шуруповертом. Обвиняемые требовали у жертвы 400 тысяч рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
26 ноября, 07:44
"Постановлениями суда Рыбину, Бобрикову, Калугину, Вальгеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2026, обвиняемому Горяеву - до 8 февраля 2026. Постановления суда в законную силу не вступили", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, четыре человека обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия), пунктами "а", "в" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), еще один мужчина обвиняется только в вымогательстве группой лиц с применением насилия.
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках
4 декабря, 12:56
 
ПроисшествияНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала