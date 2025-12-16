"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Набросился на учеников с ножом и снимал все на видео — в подмосковном Одинцово задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школу. Один ребенок погиб, охранник, пытавшийся остановить убийцу, ранен и сейчас находится в больнице. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.

Экстренная эвакуация

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте жестокого убийства десятилетнего ученика одинцовской школы в поселке Горки-2.

Около девяти утра один из девятиклассников распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, после чего ударил ножом. Пока раненый приходил в себя, школьник отправился дальше по коридору в поисках новых жертв. Ему на глаза попался четвероклассник и получил несколько ударов ножом.

© Кадр видео из соцсетей Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции © Кадр видео из соцсетей Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции

Ставшие свидетелями убийства ученики кинулись к выходу. Учителя помогали эвакуации, кто-то забаррикадировался в классе. Вскоре прибыли сотрудники экстренных служб, спецназовцы. Нападавшего задержали. Четвероклассника медикам спасти не удалось.

Учеников эвакуировали в Дом молодежи по соседству. "Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана", — заверила в своем ТГ-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Неясные мотивы

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Пятнадцатилетнего Тихона (имя несовершеннолетнего изменено) сейчас допрашивают. Вину он уже признал.

На месте трагедии, кроме следователей, работают сотрудники Одинцовской городской прокуратуры вместе с главой ведомства Евгением Кунегиным. "Устанавливаются все обстоятельства нападения на учеников в одном из образовательных учреждений в поселке Горки-2, — сообщили в прокуратуре. — В ходе надзорных мероприятий мы дадим правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил: "Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь. Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось".