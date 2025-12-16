Рейтинг@Mail.ru
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
14:37 16.12.2025 (обновлено: 15:11 16.12.2025)
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
Набросился на учеников с ножом и снимал все на видео — в подмосковном Одинцово задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школу. Один ребенок РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцово
ксения мишонова
нападение подростка в школе в одинцово
происшествия, московская область (подмосковье), одинцово, ксения мишонова, нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Ксения Мишонова, Нападение подростка в школе в Одинцово

"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Набросился на учеников с ножом и снимал все на видео — в подмосковном Одинцово задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школу. Один ребенок погиб, охранник, пытавшийся остановить убийцу, ранен и сейчас находится в больнице. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.

Экстренная эвакуация

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте жестокого убийства десятилетнего ученика одинцовской школы в поселке Горки-2.
Около девяти утра один из девятиклассников распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, после чего ударил ножом. Пока раненый приходил в себя, школьник отправился дальше по коридору в поисках новых жертв. Ему на глаза попался четвероклассник и получил несколько ударов ножом.
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Ставшие свидетелями убийства ученики кинулись к выходу. Учителя помогали эвакуации, кто-то забаррикадировался в классе. Вскоре прибыли сотрудники экстренных служб, спецназовцы. Нападавшего задержали. Четвероклассника медикам спасти не удалось.
Учеников эвакуировали в Дом молодежи по соседству. "Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана", — заверила в своем ТГ-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Неясные мотивы

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Пятнадцатилетнего Тихона (имя несовершеннолетнего изменено) сейчас допрашивают. Вину он уже признал.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
На месте трагедии, кроме следователей, работают сотрудники Одинцовской городской прокуратуры вместе с главой ведомства Евгением Кунегиным. "Устанавливаются все обстоятельства нападения на учеников в одном из образовательных учреждений в поселке Горки-2, — сообщили в прокуратуре. — В ходе надзорных мероприятий мы дадим правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил: "Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь. Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось".
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудники скорой помощи возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудники скорой помощи возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники скорой помощи возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Следователи тем временем выясняют мотивы, толкнувшие подростка на убийство. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Скорее всего, заключат под стражу. Если вину школьника докажут в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
 
Происшествия
Московская область (Подмосковье)
Одинцово
Ксения Мишонова
Нападение подростка в школе в Одинцово
 
 
