Россия не готова подменять мир на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2025
12:58 16.12.2025 (обновлено: 13:20 16.12.2025)
Россия не готова подменять мир на Украине, заявил Песков
в мире
россия
украина
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не готова принимать участие в подмене выхода на сделку по мирному урегулированию на Украине сиюминутными решениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения украинской стороны о рождественском перемирии.
"Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков прокомментировал идею рождественского перемирия
12:43
12:43
 
