Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 16.12.2025 (обновлено: 12:54 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/kreml-2062350870.html
Песков прокомментировал заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности
Песков прокомментировал заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.12.2025
Песков прокомментировал заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности
В Кремле видели газетные сообщения о заявлениях европейских лидеров про гарантии безопасности Украине, реагировать на них не будут, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:43:00+03:00
2025-12-16T12:54:00+03:00
украина
евросоюз
россия
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, россия, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Евросоюз, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности

В Кремле не будут комментировать заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Кремле видели газетные сообщения о заявлениях европейских лидеров про гарантии безопасности Украине, реагировать на них не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.
"Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-то текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в заявлении европейских лидеров об их видении гарантий безопасности Киеву неприемлемые для Кремля пункты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
08:00
 
УкраинаЕвросоюзРоссияВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала