Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/krasnojarsk-2062393894.html
В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома
В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома - РИА Новости, 16.12.2025
В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома
Несколько окон многоквартирного дома в Красноярске оказались разбиты в результате стрельбы, устроенной пьяным дебоширом из-за ссоры с женой, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:05:00+03:00
2025-12-16T15:05:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251212/deboshir-2061584755.html
https://ria.ru/20250318/strelba-2005829456.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома

В Красноярске пьяный дебошир стрельбой разбил окна в многоквартирном доме

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Несколько окон многоквартирного дома в Красноярске оказались разбиты в результате стрельбы, устроенной пьяным дебоширом из-за ссоры с женой, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее региональное управление МВД сообщало, что в ночь на вторник 39-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, выгнал жену из дома на мороз, а после устроил стрельбу из гладкоствольного ружья. После он заперся в доме, вместе с ним находился 7-летний ребенок. Полицию на место вызвали соседи. Мужчина был задержан сотрудниками полиции при участии Росгвардии.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин
12 декабря, 09:47
"Находясь на улице, мужчина произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону многоквартирного дома по улице Караульной, попав в окна квартир, где проживали граждане. Никто из жильцов дома не пострадал", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктами (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что задержанный отказался от дачи показаний.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у храма
18 марта, 20:57
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала