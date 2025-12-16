В Красноярске пьяный дебошир устроил стрельбу по окнам дома

КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Несколько окон многоквартирного дома в Красноярске оказались разбиты в результате стрельбы, устроенной пьяным дебоширом из-за ссоры с женой, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее региональное управление МВД сообщало, что в ночь на вторник 39-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, выгнал жену из дома на мороз, а после устроил стрельбу из гладкоствольного ружья. После он заперся в доме, вместе с ним находился 7-летний ребенок. Полицию на место вызвали соседи. Мужчина был задержан сотрудниками полиции при участии Росгвардии.
"Находясь на улице, мужчина произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону многоквартирного дома по улице Караульной, попав в окна квартир, где проживали граждане. Никто из жильцов дома не пострадал", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктами (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что задержанный отказался от дачи показаний.