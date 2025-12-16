https://ria.ru/20251216/krasnojarsk-2062296042.html
В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу
Пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, после чего произвел выстрел в сторону улицы, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 16.12.2025
Задержание мужчины, забаррикадировавшегося в доме с ружьем в Красноярске
Мужчина с ружьем забаррикадировался в доме с сыном в Красноярске. Пьяный 39-летний мужчина устроил скандал с супругой, выгнал ее из дома и выстрелил из огнестрельного оружия в сторону улицы. Внутри здания в момент конфликта находился его 7-летний сын. Буйного удалось задержать. Никто не пострадал.
