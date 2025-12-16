Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу - РИА Новости, 16.12.2025
10:05 16.12.2025 (обновлено: 10:21 16.12.2025)
В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу
В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу
Пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, после чего произвел выстрел в сторону улицы, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 16.12.2025
красноярск
Задержание мужчины, забаррикадировавшегося в доме с ружьем в Красноярске
Мужчина с ружьем забаррикадировался в доме с сыном в Красноярске. Пьяный 39-летний мужчина устроил скандал с супругой, выгнал ее из дома и выстрелил из огнестрельного оружия в сторону улицы. Внутри здания в момент конфликта находился его 7-летний сын. Буйного удалось задержать. Никто не пострадал.
В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу

В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену из дома и выстрелил в сторону улицы

КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, после чего произвел выстрел в сторону улицы, сообщает краевой главк ГУ МВД.
"Сегодня ночью в дежурную часть... поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Любы Шевцовой мужчина 1986 года рождения в состоянии опьянения во время скандала выгнал супругу на мороз, после чего произвел один выстрел в сторону улицы из неустановленного оружия. Было известно, что в доме находится семилетний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, полицию вызвали соседи. На место выехали полицейские и спецназ Росгвардии. Начальник краевого главка МВД Александр Соловьев, его заместитель и руководитель городской полиции совместно с сотрудниками СОБРа зашли в дом для ведения переговоров с мужчиной. Впоследствии он был задержан и доставлен в отдел полиции. Гладкоствольное ружье у него изъято, пострадавших нет.
