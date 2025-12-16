Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 16.12.2025
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили бывший пункт управления БПЛА элитного подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в Красноармейске, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В ходе осмотра домов и подвальных помещений освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики военнослужащие группировки войск "Центр" обнаружили бывший пункт управления беспилотными летательными аппаратами сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения "Птахи Мадьяра" формирований ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ, спасаясь бегством, бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления БПЛА.
В Минобороны отметили, что жертвами ВСУ неоднократно становились жители населённых пунктов с белым флагом в руках, попадавших под прицельные удары украинских дронов.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
