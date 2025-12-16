https://ria.ru/20251216/krasnoarmeysk-2062386749.html
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра" - РИА Новости, 16.12.2025
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
Военнослужащие группировки "Центр" обнаружили бывший пункт управления БПЛА элитного подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в Красноармейске, сообщило журналистам... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:39:00+03:00
2025-12-16T14:39:00+03:00
2025-12-16T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062388551_0:19:1659:952_1920x0_80_0_0_14413927e4dcd6075bfa108485404fd7.jpg
https://ria.ru/20251216/svo-2062349337.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062388551_184:0:1477:970_1920x0_80_0_0_fa88a1324ebea835a983aa5cb4aa18db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
В Красноармейске обнаружили бывший пункт управления БПЛА "Птахи Мадьяра"
ВС РФ нашли в Красноармейске бывший пункт управления БПЛА подразделения ВСУ