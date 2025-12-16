Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
14:00 16.12.2025
Российские космонавты готовы работать на лунной станции, заявили в ЦПК
Российские космонавты готовы работать на лунной станции, заявили в ЦПК
Российские космонавты готовы работать на лунной станции, заявили в ЦПК

ЦПК: российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции и самым положительным образом отреагируют, когда перед ними поставят такую задачу, заявил российский космонавт, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Олег Новицкий.
"Реакция будет самая положительная. Тем более, что наверняка коллеги придут намного заранее, чтобы каким-то образом подготовить нас к работе уже на готовой станции... Мы готовы работать", - сказал Новицкий в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".
Ранее заместитель директора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой сообщил, что лунная станция будет собрана в автоматическом режиме роботами, а космонавты начнут ее посещать, когда там уже будет установлено все необходимое для работы и научной деятельности.
