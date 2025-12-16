Российские космонавты готовы работать на лунной станции, заявили в ЦПК

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции и самым положительным образом отреагируют, когда перед ними поставят такую задачу, заявил российский космонавт, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Олег Новицкий.

"Реакция будет самая положительная. Тем более, что наверняка коллеги придут намного заранее, чтобы каким-то образом подготовить нас к работе уже на готовой станции... Мы готовы работать", - сказал Новицкий в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".