Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая могут сыграть важную роль в обучении нейросетей для того, чтобы они предоставляли проверенную и правдивую информацию, заявил во вторник первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.
"Я действительно считаю, что очень важная роль проверенных СМИ с достоверной информацией России и Китая может состоять в том, что мы могли бы обучать наши нейросети, активно цитировать друг друга, обмениваясь информацией, чтобы YandexGPT, DeepSeek и другие известные нейросети предоставляли верную и правдивую информацию о российско-китайских отношениях", - сказал Кочетков, выступая на сессии форума, посвященной вызовам и реформам традиционных СМИ России и Китая в цифровую эпоху.
Он добавил, что сегодня российско-китайское взаимодействие в медиасфере выходит далеко за рамки информационного обмена и приобретает стратегическое измерение.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институционализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.