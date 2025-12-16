Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая могут сыграть важную роль в обучении нейросетей для того, чтобы они предоставляли проверенную и правдивую информацию, заявил во вторник первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.