Рейтинг@Mail.ru
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 16.12.2025 (обновлено: 07:51 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/kochetkov-2062283234.html
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае - РИА Новости, 16.12.2025
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае
Средства массовой информации России и Китая могут сыграть важную роль в обучении нейросетей для того, чтобы они предоставляли проверенную и правдивую... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T07:45:00+03:00
2025-12-16T07:51:00+03:00
россия
китай
владивосток
сергей кочетков
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006532754_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_6480e2ada0cc6a6e6ffed6fb177418c1.jpg
https://ria.ru/20251216/gornostaev-2062281517.html
https://ria.ru/20250906/jakovenko-2040158646.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006532754_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d6c3d1b19b2bab2a6964a5165db9ffb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владивосток, сергей кочетков, технологии, в мире
Россия, Китай, Владивосток, Сергей Кочетков, Технологии, В мире
Замглавреда "России сегодня" выступил на форуме СМИ в Китае

Кочетков: СМИ России и Китая могут сотрудничать в обучении нейросетей

© РИА Новости / Мария ДевахинаСергей Кочетков
Сергей Кочетков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Сергей Кочетков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая могут сыграть важную роль в обучении нейросетей для того, чтобы они предоставляли проверенную и правдивую информацию, заявил во вторник первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.
В китайской столице 15-16 декабря проходит форум СМИ России и Китая, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 - со стороны России.
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада
07:20
"Я действительно считаю, что очень важная роль проверенных СМИ с достоверной информацией России и Китая может состоять в том, что мы могли бы обучать наши нейросети, активно цитировать друг друга, обмениваясь информацией, чтобы YandexGPT, DeepSeek и другие известные нейросети предоставляли верную и правдивую информацию о российско-китайских отношениях", - сказал Кочетков, выступая на сессии форума, посвященной вызовам и реформам традиционных СМИ России и Китая в цифровую эпоху.
Он добавил, что сегодня российско-китайское взаимодействие в медиасфере выходит далеко за рамки информационного обмена и приобретает стратегическое измерение.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институционализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Российские и китайские СМИ будут интенсивнее сотрудничать, заявил Яковенко
6 сентября, 10:42
 
РоссияКитайВладивостокСергей КочетковТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала