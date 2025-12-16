Рейтинг@Mail.ru
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
15:08 16.12.2025 (обновлено: 15:11 16.12.2025)
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
Народный артист РФ Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил РИА Новости, что Служба безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:08:00+03:00
2025-12-16T15:11:00+03:00
2025
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Киркоров: СБУ решила "пошуметь" на моем громком имени

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Певец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Певец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил РИА Новости, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила "пошуметь" с использованием его громкого имени.
СБУ объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу розыска, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
4 октября, 07:37
"Все знают, где меня искать. Я в своей стране - в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет", - сказал артист.
Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни
10 сентября, 02:15
 
