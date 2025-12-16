Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил РИА Новости, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила "пошуметь" с использованием его громкого имени.