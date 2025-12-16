Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил РИА Новости, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила "пошуметь" с использованием его громкого имени.
СБУ объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу розыска, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
